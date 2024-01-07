Denizde alabora olan iki balıkçı, kahramanca kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesi, Boğazkent açıklarında meydana gelen olayda, denizde alabora olan iki amatör balıkçı, çevredeki balıkçılar tarafından kahramanca kurtarıldı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle dalgaların etkisiyle botları devrilen ve suyun içinde mahsur kalan balıkçıları kurtarma operasyonu, Fevzi Durgut isimli balıkçı ve arkadaşları tarafından gerçekleştirildi.

Olay anında cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde, denizde alabora olan botun yanında sürüklenen iki kişinin yardım çağrılarına anında cevap veren balıkçıların, teknelerden atılan simit yardımıyla kurtarma operasyonunu gerçekleştirdiği görüldü.

Kurtarılan iki amatör balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bu olayın ardından denizde güvenlik tedbirleri konusunda vatandaşlar bir kez daha uyarıldı. Fevzi Durgut ve diğer balıkçıların gösterdiği hızlı müdahale, olası bir facianın önlenmesine katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı