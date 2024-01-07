Şiddetli lodos felaketi: Ağaçlar devrildi, çöp konteynerleri sürüklendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında, Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti. Kentte etkili olan şiddetli fırtına, ağaçları kökünden kopararak yerle bir etti ve çöp konteynerlerini sürükleyerek tehlikeli durumlara sebep oldu. Lodosa direnç gösteremeyen bazı evlerin çatıları parçalanırken, lodosun etkisi gözler önüne serildi.

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçları kullanılamaz hale getirirken, şehirde ulaşım aksamaları yaşandı. Olayın ardından belediye ve kurtarma ekipleri, oluşan hasarları onarmak ve kenti normale döndürmek için çalışmalara başladı.

Bursa'da meydana gelen bu doğal felaket sonrasında, bölgedeki vatandaşlar güvenlik önlemleri konusunda uyarıldı. Meteoroloji ekipleri ise halkı olası risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayın detaylı incelemesi ve hasar tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı