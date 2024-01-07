Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 320 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, H.E. isimli bir şahsın elinde bulunan 320 adet sikke ve çeşitli tarihi objeleri satmaya çalıştığı tespit edildi.
Güvenlik güçleri, Haliliye ilçesindeki belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. H.E. isimli şahıs, çeşitli medeniyetlere ait olan 320 adet sikke ve tarihi objeleri satmaya çalışırken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, H.E. adlı şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elde edilen tarihi eserler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam etmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.