06 Oca 2024 - 23:45- Gündem

Malatya’da bir deprem daha yaşandı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ardı ardına hafif şiddetli iki deprem, bölge halkında endişe ve tedirginlik yarattı. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremlerin büyüklüğü sırasıyla 2.9 ve 3.1 olarak ölçüldü ve sarsıntının merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olarak belirlendi. Depremlerin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.