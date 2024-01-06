Malatya’da bir deprem daha yaşandı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ardı ardına hafif şiddetli iki deprem, bölge halkında endişe ve tedirginlik yarattı. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremlerin büyüklüğü sırasıyla 2.9 ve 3.1 olarak ölçüldü ve sarsıntının merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olarak belirlendi. Depremlerin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
Saat 23:40 sularında gerçekleşen bu son depremler, bölge sakinleri arasında geniş bir alanda hissedildi. Uzmanlar, Malatya'da 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği konusunda bilgi veriyor.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.