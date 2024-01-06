06 Oca 2024 - 23:45- Gündem G:

Malatya’da bir deprem daha yaşandı!

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ardı ardına hafif şiddetli iki deprem, bölge halkında endişe ve tedirginlik yarattı. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremlerin büyüklüğü sırasıyla 2.9 ve 3.1 olarak ölçüldü ve sarsıntının merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olarak belirlendi. Depremlerin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
Malatya’da bir deprem daha yaşandı! mask
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ardı ardına hafif şiddetli iki deprem, bölge halkında endişe ve tedirginlik yarattı. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremlerin büyüklüğü sırasıyla 2.9 ve 3.1 olarak ölçüldü ve sarsıntının merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olarak belirlendi. Depremlerin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

Saat 23:40 sularında gerçekleşen bu son depremler, bölge sakinleri arasında geniş bir alanda hissedildi. Uzmanlar, Malatya'da 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği konusunda bilgi veriyor.

 

 
 
 
 
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06 Oca 2024 - 23:45 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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