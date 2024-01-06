Malatyalı öğretmen annesiyle ders verecek

Van'dan Tekirdağ'a kadar birçok yerde kısa süreli öğretmenlik deneyimleri yaşayan Elif Gürtan Haydaroğlu, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitim alamayan çocuklara hizmet vermek istiyor. Annesinin öğretmenlik yaptığı Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda ilk dersini 8 Ocak Pazartesi Günü vermeye hazırlanan Haydaroğlu, annesiyle birlikte ders vermenin mutluluğunu yaşadığını da söyledi.

“GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLİK YAPARAK ÇALIŞMALARA BAŞLADIM”

Van'dan Tekirdağ'a kadar uzanan coğrafyada kısa süreliğine kendi alanındaki bilgileri paylaşan Haydaroğlu, eğitimle buluşturduğu çocuklara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor. Haydaroğlu,

“Aslen Malatyalıyım. Liseye kadar Malatya'da okudum ve İstanbul'da üniversite kazanınca İstanbul hayatım başladı ama ailem hep burada yaşadığı için bir ayağımız Malatya'daydı. Malatya'ya sürekli gelip gittim. Üniversite zamanımdan ilk olarak gönüllü öğretmenlik yaparak çalışmalara başladım. İstanbul'da maddi gücü olmayan çocuklara robotik kodlamayla ilgili eğitimler verilmesine katkı sağladım. Üniversiteden sonrasında özel okullarla beraber mesleki hayatım başladı. Birkaç sene özel kolejlerde öğretmenlik yaptıktan sonra bir sosyal sorumluluk projesi adı altında farklı bir şirkette çalışmaya başladım. Böylece Türkiye'nin dört bir tarafını gezip özellikle dezavantajlı bölgelerde gönüllü öğretmenlik yaptım. Van'dan tutun da Tekirdağ'a kadar Türkiye'nin dört bir tarafında kısa süreli olarak kendi alanımı anlattım”

ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARA ROBOTİK KODLAMA DERSİ VERMEYİ HEDEFLİYORUM”

Malatya'da görev yapan annesiyle birlikte çalışmak ve dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara eğitim vermek isteyen Haydaroğlu,

“Ben daha çok maddi durumu iyi seviyede olan çocuklara ve ailelere özel ders veriyordum. Ama gönlümde hep yatan şey dezavantajlı bölgelerde bu eğitime ulaşamayan çocuklara hizmet vermekti. Depremden sonra da özellikle belirli bir zaman geçmesini bekledim. Herkesin düzeni oturduktan sonra da yavaş yavaş neler yapabilirim, diye hareket etmeye başladım. Tabii geleceğim yer Malatya olmalıydı. Ben zaten Malatyalıyım. Burada hâlihazırda görev yapan bir annem ve çalıştığı bir okul var. İlk başta bu okulla başlamak istedim. Bu okulu seçmemin sebebi tabii ki annem beraber onun çocuklarıyla bir araya gelmek, onun çocuklarına dokunabilmekti. Bu çok fazla kişiye nasip olacak bir durum değil. Anne kız bir sınıfa girip ders vermesi pek mümkün değildir. Çok hayal ettim ve arzu ettiğim bir şeydi. Annemin görev yaptığı Abdulkadir Eriş İlkokulu’nu ayarladık, bu pazartesi günü 6 tane sınıfla buluşacağım. İstanbul'dan buraya materyallerimi getirdim. Çocukların belki de birçoğunun hiç görmediği pahalı bulduğu lego gibi oyuncaklarla çocuklara robotik kodlama dersi vermeyi hedefliyorum. Robotlarla robotik kodlama dersi vermeyi hedefliyorum. Böylece gönüllü insanlardan toplayacağım bütçe ile okula böyle bir sınıf kurabilmek asıl hedefimdir”

şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARI ÇOK YÖNLÜ GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Robotik kodlama dersleriyle öğrencilere teknolojiye ve bilime dair temel yetenekleri kazandırmayı amaçlayan Haydaroğlu,

“Robotik kodlama dediğimiz ders aslında son 5 senede çok popüler olan bir derstir. Ben çocuklara lego aracılığıyla aslında matematik, fen bilgisi, türkçe gibi birçok derste disiplinler arası birleştirip bir eğitim sunmayı hedefliyorum. Bununla beraber çocukların günlük hayatta problem çözme becerilerini geliştirmek, algoritmik işlemleri anlayabilmek üzere bu kavramları geliştirmek, çocukların daha çok yönlü düşünmesini geliştirmek üzere eğitim materyalleriyle bunu hedefliyorum”

sözlerine ekledi.

“ÇOCUKLARA YARATICI DÜŞÜNCE KAZANDIRIYOR”

Çocuklara problemleri çözmek için kendi ürünlerini tasarlamalarını sağlayan yenilikçi bir yaklaşımı benimseyen Haydaroğlu,

“Çocuklara bir problem cümlesi verip o problemin çözümünü üretmeleri için bir ürün tasarlamalarını istiyorum. Herkes tabii ki çok farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Çünkü her çocuk kendi dünyasında çok farklı olduğu için her çocuğun ortaya çıkardığı üründe birbirinden farklı oluyor. Daha sonra bu ürünleri yazılımla birleştiriyorum. Çünkü Lego'nun aynı zamanda yazılımla entegre edilebilir bir modülü var. Bende bu modülü kullanıyorum. Bu modüllerle birleştirip üzerini programlar yazıyorum. Aslında hareket etmeyen bir cismi bu programlar sayesinde hareket edilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Ortaya çıkan ürün hem çocuğun yüzde 100 kendi ürünü, yazdığı komutlar kendi komutları ve ürün sonucunda probleme çözüm üretmiş oluyor. Daha sonra o problem çözümlerini karşılaştırıyoruz. Sen nasıl bir çözüm buldun? Sen neden böyle bir çözüm yolu denedin? Senin yaptığın çözüm yolundaki vurucu nokta neydi? Gibi sorularla bir araya gelip çocuklarla beraber bunları konuşuyoruz. Bu da tabii ki farklı bakış açıları kazandırmayı da hedefliyor”

diyerek sözlerini noktaladı.