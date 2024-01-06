Karın kapattığı yolar tek tek açılıyor

Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, 105 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.
Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Dün etkili olan kar nedeniyle, İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 173 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince kapalı olan köy yollarında çalışmalar devam ediyor. 105 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı öğrenilirken, 68 yolda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi. Zaman zaman tipiden dolayı açılan yolların ulaşıma kapandığını belirten ekipler, çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.