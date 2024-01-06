- Bölge

Gastronomi merkezi açılışa hazır

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kısa bir süre önce inşaat çalışması tamamlanan ikinci gastronomi merkezinde incelemelerde bulundu. Gastronomi merkezi çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılacak.
Gastronomi merkezi açılışa hazır mask
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Tarih, kültür, müzik ve gastronomi şehri Şanlıurfa’nın güzelliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente kazandıracağı 2’nci gastronomi merkezi çalışmalarında sona geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, inşaat çalışması ve iç dekorasyonu tamamlanan Gastronomi merkezinde incelemelerde bulundu. Beyazgül, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Mardin Karayolu üzerinde bulunan cumhuriyet tesislerinde gastronomi merkezi oluşturuldu. Yeşil alan ağırlıklı bin metrekare kapalı alandan oluşan gastronomi merkezinde inşaat çalışması tamamlanarak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yöresel yemeklerin hazırlanacağı merkez kent turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Yöresel lezzetlerin dünyaya tanıtılması amacıyla kentte 2’nci gastronomi merkezi kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, turizmin canlanması adına kentte önemli projelere destek veriyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Oca 2024 - 22:25 Şanliurfa- Bölge

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