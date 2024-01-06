Yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Pozantı istikametindeki batı gişelerinde meydan geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 01 AAS 601 plakalı yolcu otobüsü gişelerde beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bir anda alev aldı. İçerisinde bulunan yolcular son anda tahliye edilerek ölmekten kurtarıldı. Ancak 6 yolcu yanarak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kazada alev topuna dönen otobüs ise itfaiye tarafından söndürüldü. Ancak araç tamamen demir yığınına döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.