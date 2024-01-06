Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Münifpaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi Muhammed Fatih İsmail, teneffüs sırasında yemek yerken ağzındaki lokma soluk borusuna kaçtı. Olay sonrası çırpınmaya çalışan öğrenci, diğer öğrenci ve öğretmenler tarafından fark edildi.
Daha sonrasında ise Muhammed Fatih İsmail'e okul müdürü Cengiz Temiz Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Okul müdürü Temiz'in manevrası sonrası İsmail'in soluk borusunu tıkayan yemek çıktı. Olay sonrası ölümden dönen öğrenci ile birlikte herkes de rahat bir nefes aldı. O anlar ise okuldaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.