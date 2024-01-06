417 bin lira değerinde vurgun

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerinde kaçakçılık yapıldığı tespit edilen iş yerlerine yönelik operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu 4 şahsa ait işyeri ile 1 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 417 bin TL olan 7 bin 606 paket gümrük kaçağı sigara, 8 bin 400 adet dolu makaron, 45 kilogram kaçak çay ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyon sonucunda M.Ş., K.A., İ.Ö., M.H.C. ve A.A. isimli 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.