Otomobil test sürüşünde alevlere teslim oldu

Diyarbakır'da bakımdan çıkan otomobil, test sürüşünün yapıldığı esnada alevlere teslim oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Merkez Kayapınar ilçesinde saat 15.30 sıralarında sürücüsü öğrenilemeyen 46 EH 437 plakalı otomobil, bakım için 3. Sanayi Sitesi'ne bırakıldı. Aracın bakımı yapıldıktan sonra sanayi ustası test sürüşü için caddeye çıktı. Bu esnada otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlere teslim olan otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.