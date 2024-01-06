Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı O bakanlıkta yeni dönem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Yavuz Selim Kıran atanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı Yardımcılığı'na Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir Polat getirildi. Bu kapsamda, Yavuz Selim Kıran'ın kariyeri ve atanmasıyla ilgili detaylar da açıklandı.

Yavuz Selim Kıran, 1985 Ordu/Ünye doğumlu olup, Anafartalar İlkokulu, Ünye Anadolu Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Kıran, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görev almış, ardından Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı ve TÜSSİDE Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

PROF. DR. SEMİH EKERCİN ATANDI

Diğer yandan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. İsmail Yüksek'in yerine Prof. Dr. Semih Ekercin atandı. Semih Ekercin, akademik kariyerine Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde lisans eğitimi ile başlamış, ardından yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldı. Çeşitli akademik görevlerde bulunan Ekercin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Dekanlık görevini yürütmekte ve birçok ulusal ve uluslararası projede yer almakta. Ekercin'in, evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

Resmî Gazete ‘de yayımlanan bu atama ve görevden alma kararları, ilgili bakanlıklardaki yeni dönemin başlangıcını temsil ederken, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi