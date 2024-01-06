Malatya'da bugün kaç kişi vefat etti?

“61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mukadder Şık’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi Aluş Sokak Battalgazi/Malatya,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Bercin’in taziye adresi: Tecde Mahallesi Sözlük Sokak No:24 Yeşilyurt Malatya,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şevket Karaklaya’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Başak sokak Battalgazi Malatya,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Övüt’ün taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Çatyol Sokak No:12 Battalgazi Malatya,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saniye Kösen’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Şehit Mürsel Karataş Caddesi, No:20 Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Güngör’ün taziye adresi: Paşşaköşkü Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Cddesi, Sarıçam Apartmanı Battalgazi,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Amasyalı’nın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Kılavuz sokak No: 4 Yeşilyurt,
76 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığına defnedilen İbrahim Aladağ’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi,
63 yaşında vefat eden ve Oluklu Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Mehmet Çiçek’in taziye adresi: Oluklu Mahallesi, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Akçadağ Dedeköy Mezarlığına defnedilen Hannan Yavuz’un taziye adresi: Dedeeköy Mahallesi, Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.