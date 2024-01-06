- Gündem

Hatay’a uyarı geldi! Saatler sürecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'da 7 Ocak 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Toroslar Elektrik kesintisi, birçok ilçeyi elektriksiz bırakmaya hazırlanıyor. Yapılan duyurulara göre, elektrik kesintisi işlemi sabah saatlerinde başlayacak olup, akşam saatlerine kadar devam edecek.
Hatay’a uyarı geldi! Saatler sürecek mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Toroslar Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Hatay, Antakya, ve Reyhanlı bulunuyor. Bu ilçelerde planlanan elektrik kesintisi işlemleri, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Hatay'ın birçok cadde ve sokakta yaşanacak olan kesintiler, belirli saat aralıklarında planlanmış durumda.

İşte 7 Ocak 2024 Pazar günü Hatay'da gerçekleştirilecek elektrik kesintisi ile ilgili detaylar:

ANTAKYA İLÇESİ

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Tabakhane 2, Çevre Yolu, Cemil Meriç, İpekyolu, Aydın Güneş Cennet Mahallesi

DEFNE İLÇESİ

Kesinti Süresi: 05:00 - 07:00

Etkilenen Cadde/Sokaklar: 118., 119., Çekmece, 280., Ay, Samandağ, Muammer Aksoy, Abdi İpekçi, İstiklal, 189., 215., ve daha birçok cadde ve sokak.

 REYHANLI İLÇESİ

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Meryem Zor, Bülent Bahadırlı, 297., 290., Atatürk, 291., Ayten Çalım, 300., Hakan Kurtulan, 301., Mimar Sinan, 120., Turgay GÜdük, Hakan Çalım, Mehmet Ali Şamlioğlu, 298., 1207., 854., ve daha birçok cadde ve sokak.

Bu kesintilerin, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının bir parçası olduğu belirtilirken, vatandaşlar kesinti süreleri ve etkilenecek bölgeler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

 

# Toroslar Elektrik kesintisi, Elektrik kesintisi, Hatay, hatay Elektrik kesintisi

06 Oca 2024 - 21:39 Hatay- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL