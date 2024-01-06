Hatay’a uyarı geldi! Saatler sürecek

Toroslar Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Hatay, Antakya, ve Reyhanlı bulunuyor. Bu ilçelerde planlanan elektrik kesintisi işlemleri, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Hatay'ın birçok cadde ve sokakta yaşanacak olan kesintiler, belirli saat aralıklarında planlanmış durumda.

İşte 7 Ocak 2024 Pazar günü Hatay'da gerçekleştirilecek elektrik kesintisi ile ilgili detaylar:

ANTAKYA İLÇESİ

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Tabakhane 2, Çevre Yolu, Cemil Meriç, İpekyolu, Aydın Güneş Cennet Mahallesi

DEFNE İLÇESİ

Kesinti Süresi: 05:00 - 07:00

Etkilenen Cadde/Sokaklar: 118., 119., Çekmece, 280., Ay, Samandağ, Muammer Aksoy, Abdi İpekçi, İstiklal, 189., 215., ve daha birçok cadde ve sokak.

REYHANLI İLÇESİ

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Meryem Zor, Bülent Bahadırlı, 297., 290., Atatürk, 291., Ayten Çalım, 300., Hakan Kurtulan, 301., Mimar Sinan, 120., Turgay GÜdük, Hakan Çalım, Mehmet Ali Şamlioğlu, 298., 1207., 854., ve daha birçok cadde ve sokak.

Bu kesintilerin, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının bir parçası olduğu belirtilirken, vatandaşlar kesinti süreleri ve etkilenecek bölgeler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.