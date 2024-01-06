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Trabzon pazartesi dikkat! Birçok mahalle etkilenecek

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Trabzon'da 8 Ocak 2024 Pazartesi günü, elektrik kesintisi planlamaları doğrultusunda bir dizi ilçe ve mahallede enerji kesintisi yaşanacak. Elektrik dağıtım şirketi Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyurulara göre, belirli bölgelerde gerçekleşecek olan kesintiler, vatandaşları etkileyecek. İşte detaylar.
Trabzon pazartesi dikkat! Birçok mahalle etkilenecek mask
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Trabzon, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü elektrik kesintilerine hazırlanıyor! Akçaabat, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde planlanan kesintiler, belirli mahalleleri kapsayacak. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyurulara göre, yatırım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak bölgeler ve süreleri belirlendi. Vatandaşların, kesinti süreleri ve etkilenecek mahalleler konusunda bilgi sahibi olmaları önemli. Elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerdeki vatandaşlar, gerekli tedbirleri alarak bu duruma hazırlıklı olmalı.

Trabzon'da 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle etkilenecek ilçeler ve mahalleler aşağıda belirtilmiştir:

AKÇAABAT İLÇESİ

Derecik Mahallesi

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:00

Kesinti süresi: 7 saat

ORTAHİSAR İLÇESİ

Düzyurt Mahallesi

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:00

Kesinti süresi: 6 saat

YOMRA İLÇESİ

Namıkkemal Mahallesi

Güzelyalı Mahallesi

Gürsel Mahallesi

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00

Kesinti süresi: 1 saat

Bu bilgiler Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyuruldu. Elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerdeki vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemli.

 

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06 Oca 2024 - 21:32 Trabzon- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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