Trabzon pazartesi dikkat! Birçok mahalle etkilenecek

Trabzon, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü elektrik kesintilerine hazırlanıyor! Akçaabat, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde planlanan kesintiler, belirli mahalleleri kapsayacak. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyurulara göre, yatırım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak bölgeler ve süreleri belirlendi. Vatandaşların, kesinti süreleri ve etkilenecek mahalleler konusunda bilgi sahibi olmaları önemli. Elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerdeki vatandaşlar, gerekli tedbirleri alarak bu duruma hazırlıklı olmalı.
Trabzon'da 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle etkilenecek ilçeler ve mahalleler aşağıda belirtilmiştir:
AKÇAABAT İLÇESİ
Derecik Mahallesi
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:00
Kesinti süresi: 7 saat
ORTAHİSAR İLÇESİ
Düzyurt Mahallesi
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:00
Kesinti süresi: 6 saat
YOMRA İLÇESİ
Namıkkemal Mahallesi
Güzelyalı Mahallesi
Gürsel Mahallesi
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00
Kesinti süresi: 1 saat
Bu bilgiler Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyuruldu. Elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerdeki vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.