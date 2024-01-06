Depremzede esnafın sessiz çığlığı Karanlıkta kalan esnaf bir umut ışığı arıyor

Ankara Esnaf Çarşısı'na taşınan esnaf, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Ağır hasar nedeniyle dükkanlarını kaybettiklerini ve yeni yerlerine yerleştiklerini belirten esnaf, burada iş potansiyelinin düşük olduğunu dile getirdiler. Ayrıca, çarşı giriş çıkışlarında sokak lambalarının yanmaması ve akşam saatlerinde çarşının ıssızlaşması gibi nedenlerle işlerinin daha da zorlaştığını ifade eden esnaf, çarşıda otopark eksikliğinin önemine dikkat çekti.
“RESMEN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ”
İş yapamadıklarına yakınan Anahtarcı Cemal Beyazıt,
“Depremlerden önce Bakırcılar Çarşısı’nda ana cadde üzerinde dükkanımız vardı. Çok güzel iş yapıyorduk. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için dükkanımızı yıktılar. Daha sonra bize Ankara Esnaf Çarşısında konteyner çıktı, geldik buraya yerleştik. Ancak iş potansiyelimiz çok düşük. Burada çevre düzenlemesi sıfır, insanlar burayı çok bilmiyorlar, ışıklandırma problemi var, yağmur yağdığında dükkanımıza su giriyor, çatılardan su damlıyor. Resmen üvey evlat muamelesi görüyoruz. Burada eski işlerimizin 3’te biri yok. Burada komşularımızın siftah etmeyip, dükkanını kapattığı günler oldu. Yeri geldiğinde elektrik ve yemek parasını çıkaramayan esnaflarımız var. Ankara Esnaf Çarşısının giriş çıkışlarında sokak lambaları yanmıyor. Hava kararmaya başladığında buralar ıssızlaşıyor, buranın dükkan olduğu belli olmuyor. Bir de otopark olmadığı için hem buradaki esnaf arkadaşlar hem de vatandaşlar dükkanların önüne araçlarını park ediyorlar. Zaten buranın çarşı olduğu belli değil, bir de önünü kapatırlarsa iyice gözden uzak olacağız. Buraya acilen bir el atılması lazım, yoksa esnaf perişan durumda. Böyle giderse ben şahsen şehir değiştirmeyi düşünüyorum. Bu şehir bu şekilde kalkınmaz. Bu şehri esnaflar kaldırır. Benim gibi binlerce esnaf giderse ne olur, ekonomi bu şekilde düzelmez”
diye konuştu.
“BU ÇARŞININ GİRİŞİNİN ACİLEN IŞIKLANDIRILMASI GEREKİYOR”
Ankara Esnaf Çarşısı’nın acilen ışıklandırılmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mahmut Nedim Barlak,
“40 yıllık esnafım. Depremlerde dükkanımız yıkılınca buraya taşındık. Buranın en büyük sorunu ışıklandırma problemi yaşıyoruz. Bu çarşının girişinin acilen ışıklandırılması gerekiyor. Akşam 3’ten sonra burada ben bile korkuyorum. Burası daha oturmadığı için esnaflar da müşteri bulamadığı için erken kapatıp gidiyorlar. Çarşının önüne kaldırım yapıldı ancak bir ışıklandırma yok. 100. Yıl Parkına yapılan ışıklandırmalardan yüzde 1’ni buraya getirsin yapsınlar. Orada akşam olduğu zaman yüzlerce lamba yanıyor. O lambalardan 10 tane buraya koysalar, burası da canlanacak. Işıklandırma olmadığı için dükkanlar erken kapanıyor. Çok acil buraya ışıklandırma lazım. Bir de burada parti konteynerleri var. Onların bir an önce buradan kalkması lazım. Çarşının önünü kapatıyorlar. Buranın büyük sıkıntılarından biri de kendi esnafımız kendi araçlarını çarşının hemen önüne park etmeleridir. Bir de buranın çok büyük bir tanıtıma ihtiyacı var. Bize müşteri lazım ama müşteri de burayı bilmediği için gelmiyor. Bizim iş yapamadığımız zaman ileride büyük mağazalar bizim işimiz alır ve 3 katı fiyata vatandaşa satarlar. Vatandaşımızda kendi esnafına sahip çıksın. Orta halli küçük esnaf yok olursa herkese çok pahalıya mal olur”
ifadelerini kullandı.
“ÇOĞU ESNAFIMIZ SİFTAH ETMEDEN GİDİYOR”
Esnafın siftah yapamadan dükkanlarını kapattıklarını söyleyen Zücaciyeci Murat Kahraman,
“Buranın en büyük sıkıntısı müşteri yokluğudur. Burayı tanıyan yok, gelen gidenimiz yok. Buranın en baştan projesi en baştan beri yanlış çizildi. Bu caddede bizi gören yok. Etrafı başka konteynerlerle kapatılmış, buranın bir çarşı olduğu belli değil. Çoğu esnafımız siftah etmeden gidiyor. Çarşı merkezde vergi levhası olmayan herkes kendine konteyner kurdu, tezgah açtı. Yetkililer bunları bir denetlesinler, onlar yüzünden biz burada iş yapamıyoruz. Buranın bir de ışıklandırma sorunu var. Akşam olunca bu cadde karanlığa gömülüyor, kimse gelmiyor. Belediye burada çevre düzenlemesi yapması gerekiyor”
açıklamalarında bulundu.
“TAMAMEN KÖR BİR NOKTADA KALIYORUZ”
Perdeci Abdullah Alan,
“6 aydır biz burada ticari faaliyet gösteriyoruz. Buranın en büyük sorunu tanımın olmamasıdır. İnsanlar burada böyle bir çarşının olduğunu bilmiyorlar. Çarşının önümde bir araba mezarlığı var. Kendi esnaf arkadaşlarımız araçlarını çarşının önüne park ediyor. Tamamen kör bir noktada kalıyoruz. Ayrıca elektrik sıkıntımız var. Burada bir çalışma yapıldığı zaman elektrikler gidiyor ve gelmiyor. Çalışmaları yarım bırakıp başka günlere erteledikleri için neredeyse her gün elektrik sıkıntısı yaşamak zorunda kalıyoruz. Biz dört taraftan da kapatılmış halde kör bir noktadayız. Bizi böyle bir yer sağladıkları için devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Ancak burada iş olmadığı sürece bizim burada durmamamızın hiçbir anlamı yok. Bizim burada bir görüntümüz yok, reklamımız yok, işimiz yok”
diye yetkililere seslendi.
“ÇARŞININ GİRİŞİ KARANLIK SOKAK LAMBASI YOK”
Ankara Esnaf Çarşısı’nda yaşanan başlıca sorunları dile getiren Aktar Ahmet Özendi,
“Depremlerden önce Yeşilyurt merkezde esnaflık yapıyordum. Depremlerden sonra Ankara Esnaf Çarşısı’na Eylül ayında geldim. Öncelikle burayı yapıp bize teslim eden, emek çeken bütün insanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Biz burada olmaktan memnunuz ancak çarşımızı kapatan etrafımızdaki konteynerler yüzünden çarşımızı görmüyorlar. Bir de park sorunumuz var. Hem vatandaşlar hem de kendi esnafımız araçlarını çarşının hemen önüne park ettikleri için çarşının önünü kapatıyorlar. Ayrıca ışıklandırma sorunumuz var. Çarşının girişi karanlık herhangi bir sokak lambası yok. Bir de reklam levhaları olursa buranın tanıtımı da olur”
şeklinde konuştu.
“KİMSE BURANIN BİR ÇARŞI OLDUĞUNU BİLMİYOR
Veysel Elmas adlı esnaf ise,
“Eski iş yerim Niyazi Mısri Caddesi’ndeydi. 9 yıldır esnaflık yapıyorum. Buranın en büyük problemi ısıtma ve ses yalıtım problemidir. Elektrik faturası problemi ve su baskınları da var. Buranın cazip hale getirebilecek bir adım atılmadı. Kimse buranın bir çarşı olduğunu bilmiyor. Bilbordlara reklam verilerek tanıtılabilir. Zaten ışıklandırma çok ayrı bir problem. Gece bir erkek olarak buradan geçmekte çekiniyoruz ki bir bayanın girme ihtimali yok”
sözlerine ekledi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.