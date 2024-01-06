06 Oca 2024 - 21:17- Ekonomi

Depremzede esnafın sessiz çığlığı Karanlıkta kalan esnaf bir umut ışığı arıyor

Ankara Esnaf Çarşısı'nda çevre düzenlemesi eksikliği, aydınlatma sorunları, tanıtım eksikliği gibi birçok problemle karşı karşıya olduklarını ifade eden esnaflar, yetkililere çağrıda bulunarak, “Burada eski işlerimizin 3’te biri yok. Komşularımızın siftah etmeyip, dükkanını kapattığı günler oldu”, “Bize müşteri lazım ama müşteri de burayı bilmediği için gelmiyor”, “Belediye burada çevre düzenlemesi yapması gerekiyor” ifadelerini kullandılar.