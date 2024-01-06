O futbolcu gol sayısını 6’ya çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK ile Pendikspor arasında oynanan müsabaka 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Pendikspor’un golcüsü Erencan Yardımcı, skoru 2-2’ye getiren golü attı. 21 yaşındaki forvet, ligdeki gol sayısını da 6’ya yükseltti. Takımının bu sezon en çok gol atan oyuncusu olan genç santrfor, ligde de skor katkısı bakımından dikkat çeken yerli oyunculardan biri olarak ön plana çıktı. Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara’nın (9) ardından İrfan Can Kahveci ve Erencan Yardımcı, 6’şar golle en fazla gol atan yerli oyuncular oldu.
Genç futbolcu, 10 Aralık 2023'te oynadıkları Kayserispor maçından sonra sakatlığından dolayı Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü maçlarında forma giyememişti. 21 yaşındaki forvet, sakatlık dönüşü oynadığı ilk maçta da gol bulmuş oldu. Bu sezon 14. lig maçına çıkan Erencan Yardımcı, daha önce de Sivasspor, Konyaspor, İstanbulspor, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında ağları sarsmayı başardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.