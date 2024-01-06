Uçar, yılın ilk maçını kazanmak istiyor

Sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, haftayı 3 puanla noktalamak istiyor. Hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan sarı kırmızılılar, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptıklarını ve taraftarın desteği ile iyi bir futbol oynayarak 3 puanı almak istediklerini söyleyerek, "Sahamızda zorlu bir maça çıkacağız. Son 2 maçımızı kaybettik. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yılın ilk maçında taraftarımızın desteği ile kazanan taraf olmak adına çalıştık” dedi.
Kayserispor ile Sivasspor arasındaki yarın 13:30'ta başlayacak olan maçı Hakem Alper Akarsu yönetecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.