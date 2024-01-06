Çok konuşulan o dava ertelendi

Adıyaman 3. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması 3’üncü gününde tamamlanamayınca 4’üncü güne sarktı. İlk gün sanıklar, ikinci gün ölen kişilerin yakınları, üçüncü gün ise tanıklar dinlendi.
Sabah saat 09.00’da başlayan duruşma gece saat 24.00’a kadar sürdü. Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatlarının davaya ilişkin beyanları alınmaya başlandı.
Sanık avukatları, “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan yargılanan sanıkların ‘Olası kasıtla birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan yargılanması, tutuksuz yargılanan sanıklarında tutuklanması, sanıkların duruşma salonunda hazır bulunmaları, tanıkların yalan beyan verdikleri gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, duruşmayı Cumartesi sabah saat 10.00’a ertelenmesine karar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.