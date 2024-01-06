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Ambulans sinyalizasyon direğine çarptı

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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ambulans, ışıklandırma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Ambulans sinyalizasyon direğine çarptı mask
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ambulans, ışıklandırma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Muş’tan Elazığ’a hasta taşıyan ambulans, TOKİ Kavşağında sis ve gizli buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, yapılan müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Oca 2024 - 17:50 Elaziğ- Bölge

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