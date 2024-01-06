Bir ilçe daha doğalgaza kavuştu

Elazığ’ın Baskil ilçesinde pazartesi gününden itibaren doğalgaz verilmeye başlanacak.

Yaklaşık 2 yıl önce altyapı çalışmalarının başladığı Baskil’de doğalgaz ev ve iş yerlerine verilmeye başlanıyor. Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ''Yaklaşık 2 yıl önce başlanılan doğalgaz altyapı çalışmalarında sona gelindi. 2 bin hanemiz pazartesi günü doğalgaza kavuşuyor. Doğalgaz meşalemizi yaktık. 3 yıl içerisinde tüm hanelerimize doğalgazımızı ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun’’ dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı