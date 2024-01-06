Bir ilçe daha doğalgaza kavuştu

Elazığ’ın Baskil ilçesinde pazartesi gününden itibaren doğalgaz verilmeye başlanacak.
Yaklaşık 2 yıl önce altyapı çalışmalarının başladığı Baskil’de doğalgaz ev ve iş yerlerine verilmeye başlanıyor. Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ''Yaklaşık 2 yıl önce başlanılan doğalgaz altyapı çalışmalarında sona gelindi. 2 bin hanemiz pazartesi günü doğalgaza kavuşuyor. Doğalgaz meşalemizi yaktık. 3 yıl içerisinde tüm hanelerimize doğalgazımızı ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun’’ dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.