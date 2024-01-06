Malatya’da çocuklar için sahne aldılar

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi gösterisi beğeni topladı.

Malatya’da Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve tamamı polislerden oluşan tiyatro ekibi, oynadığı ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ tiyatro oyunu ile polis çocuklarına güzel saatler yaşattı.

Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen tiyatro etkinliğine Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal’ın eşi Feray Çankal ile polis eşleri ve çocukları katıldı. Depremden etkilenen çocuklara yönelik düzenlenen oyun ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı