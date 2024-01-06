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40 yıllık emektar, çırak bulamıyor

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Malatya’nın Darende ilçesinde 40 yıldır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğini sürdüren Yalçın Ateş, şimdiki neslin mesleğe talebinin olmaması nedeniyle ilçede kendisinden sonra ayakkabı tamirciliğinin de yok olacağını söylüyor.
40 yıllık emektar, çırak bulamıyor mask
40 yıllık emektar, çırak bulamıyor
40 yıllık emektar, çırak bulamıyor
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Malatya’nın Darende ilçesinde 40 yıldır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğini sürdüren Yalçın Ateş, şimdiki neslin mesleğe talebinin olmaması nedeniyle ilçede kendisinden sonra ayakkabı tamirciliğinin de yok olacağını söylüyor.

Birçok meslek gibi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan ayakkabı tamirciliği Malatya’nın Darende ilçesinde de 62 yaşındaki Yalçın Ateş tarafından yapılıyor. Babasının 50 yıl bu mesleği icra ettiğini söyleyen Ateş, kendisinin de 40 yıldır ilçede aynı meslekte çalıştığını söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş bazı meslekler gibi ayakkabı tamirciliğine de yeni neslin fazla ilgi göstermediğinden dert yanan Ateş, çırak bulamadığı için kendisinden sonra bu mesleği sürdürecek birini de yetiştiremedi. Kendisinden sonra ilçede ayakkabı tamirciliğinin de biteceğini söyleyen Ateş, gençlere çağrıda bulunarak mesleği öğretmek istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Oca 2024 - 17:38 Malatya- Gündem

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