İYİ Parti Malatya'da Türk Bayrağı ve Atatürk'ün Bursa Nutku'nu dağıttı

Malatya Park AVM önünde düzenlenen etkinlikte İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı Gençlik Kolları, Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Nutku'nu vatandaşlara dağıtarak milli bilinci güçlendirdi.

Programa, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili ve Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Şerif Başkülekçi, İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, ilçe başkanları ve parti üyeleri de katıldı.

Etkinlik öncesinde İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, Türk Bayrağı'nın yerine Hilafet Bayrağı kullanılması girişimlerine karşı bir tepki olarak, Gençlik Kolları bünyesinde Atatürk'ün Bursa Nutku ve Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Türk milliyetçilerine yönelik baskılara karşı durmak ve Atatürk ilke ve inkılaplarından sapmaya yönelik çabalara karşı çıkmak amacıyla bayrak ve Bursa Nutku dağıtımına katıldıklarını ifade etti.

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı Gençlik Kolları Başkanı Avukat Oğuz Taner ise Türk Milliyetçiliği'nin suç sayılmaya başlandığı bir dönemde, Türk Milletçiliği'nin temsilcisi olarak bayrak dağıtım etkinliği düzenlediklerini vurgulayarak, Türkiye'de din üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara karşı olduklarını belirtti ve laik cumhuriyetin bayrağı olan Türk Bayrağı'nı Malatya halkına dağıttıklarını söyledi.

Programın sonunda katılımcılar, vatandaşlara Atatürk'ün Bursa Nutku ve Türk Bayrağı'nı dağıtarak milli bilinci güçlendirdi.