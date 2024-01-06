Tarım Bakanlığı, 81 ilde KPSS'siz işçi alımı yapacak

Tarım Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında iş bulma umuduyla bekleyen vatandaşlara umut ışığı oluyor. KPSS şartı olmadan gerçekleştirilecek 1500 tarım işçisi alımı için başvurular yakında başlıyor. Hayalinizdeki işe bir adım daha yaklaşmak için haberimizi kaçırmayın.

Müjdeli haber! Türkiye genelinde iş arayışında olan vatandaşlar için büyük fırsat! Tarım Bakanlığı, 1500 tarım işçisi alımı yapacak. Detaylar haberimizde.

İŞÇİ ALIM KOŞULLARI:

Tarım Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştireceği KPSS'siz işçi alımı için adaylardan aşağıdaki şartları sağlamalarını bekliyor:

TC vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yararlanmak,

Engel sağlık probleminin bulunmaması,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Emekli aylığı almamak,

En az ilköğretim mezunu, en fazla önlisans mezunu olmak,

Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu alınması,

Erkek olmak,

30 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından kura ile gerçekleştirilecek işçi alımı için nihai liste üzerinden kura işlemleri yapılacak. Başvurular 2024 yılı için geçerli olup, detaylı bilgilere İŞKUR'un resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Güncel başvuru tarihleri ve süreçle ilgili bilgileri takip etmek adaylar için önemlidir. İŞKUR'un resmi duyuru kanallarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi