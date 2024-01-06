Buz gibi haber! Balkanlardan şok dalga

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye, yeni yılın ikinci haftasına soğuk ve bol yağışlı şeklinde başlayacağını bildirdi.

Yarından itibaren ülke geneli Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, ilerleyen günlerde tüm yurtta etkili olması tahmin edildiği açıklandı.

Çarşamba günüden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin edilirken, özellikle güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Ülkemizde hala hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren, kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi beklendiği belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde devam etti:

“Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.01.2024 Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli), zamanla Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”