Asgari ücret artışının Malatya’ya etkisi

Asgari ücret artışını enine boyuna değerlendiren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Metin Ketboğa, asgari ücretin hızlı bir şekilde artmasının doğru olmadığını ifade etti. Asgari ücret artışını Malatya açısından değerlendiren Ketboğa, “Malatya’da ortalama kira fiyatları 7-8 bin TL olarak görülüyor. Yeni asgari ücretle beraber bu 10 bin TL’nin de üzerine çıkabilir. Kişi hanede tek başına asgari ücretle çalışıyorsa aldığı paranın yarısından fazlası kiraya verdiği zaman geriye kalan parayla nasıl geçinecek?” dedi.

Doğrudan 7 milyona yakın, dolaylı olarak da tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiren asgari ücretin 17 bin 2 TL olmasının ekonomiye nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Öte yandan asgari ücrete verilen yüzde 49 oranındaki zammın yeteli olup olmadığı da Türkiye’de tartışılırken, asgari ücret artışını enine boyuna değerlendiren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Metin Ketboğa, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bugünün ekonomi şartlarında asgari ücretin 17 bin TL olmasının çok da yeterli bir rakam olmadığını belirten Ketboğa, ancak işverenler açısından bakıldığında asgari ücretin artmasının onların birim maliyetlerinin yükselmesine neden olduğunu söyledi.

“HANE HALKININ ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLACAK”

Asgari ücretin hızlı bir şekilde artmasının doğru bir çözüm olmadığını dile getiren Ketboğa,

“Ülkemizin mevcut ekonomik dinamikleri baz alındığında asgari ücretin artması, birim maliyetlerin yükselmesi anlamına geliyor. Birim maliyetin yükselmesi beraberinde birim ürün fiyat artışının yaşanmasına sebep oluyor. Bu durum asgari ücretle çalışan işçi kardeşlerimizin aldıkları farkın kendilerine yetmemesine neden oluyor. Benzer şekilde küçük esnafımız da bu durumdan olumsuz yönde etkileniyor. Küçük esnafımızın yaşadığı sorunların başında finansman sorunu geliyor. Maliyetlerin artışı, esnafın iş yapabilme kapasitesinin düşmesine neden oluyor. İş yapamayan esnafın kepenk indirmesi ise işsizliğin artmasına zemin hazırlıyor. Bu noktada asgari ücret zamları çalışan kardeşlerimizin daha iyi bir hayat beklentisi içine girmesine neden olsa da yaşanan bu gelişmeler kısa vadede bir dezavantaja dönüşebiliyor”

dedi.

“ENFLASYON KARŞISINDA ERİYECEK”

Büyümek için yatırım, yatırım için tasarruf gerekir. Dolayısıyla büyümenin kaynağı yatırımlar, yatırımların kaynağını ise tasarruflar oluşturur. Bir ülkede tasarruflar, yatırımlara kaynak oluşturmadıkça sağlıklı bir büyümenin gerçekleşmesi oldukça zordur. Bu noktada asgari ücret alan bir çalışanın bugünkü şartlarda tasarruf yapmasının zor olduğunu belirten Ketboğa,

“Asgari ücret artışı yapılırken, aynı zamanda enflasyonu düşürme politikalarının uygulandığını görmek oldukça sevindirici bir gelişme. Aksi halde asgari ücreti ne kadar artarsa artsın enflasyon karşısında eriyen bir asgari ücret, vatandaşın refah seviyesinin artmasına katkı sağlamayacaktır. Önceki yıllarda asgari ücretteki rakam artışlarının fazla olmamasına rağmen hane halkının az da olsa tasarruf yapması, düşük enflasyonun bir sonucu niteliğindeydi. Enflasyonun düşürülmesine yönelik son dönemde alınan önlemler, meyvesini 2024 yılı içinde yavaş yavaş verecektir. Orta ve uzun vadede enflasyonda yaşanacak düşüşler hane halkının refah seviyesinin yükselmesine ve bir nebzede olsa tasarruf yapabilmesine katlı sağlayacaktır”

ifadelerini kullandı.

“GERİYE KALAN PARAYLA NASIL GEÇİNECEK?”

Asgari ücret artışını Malatya üzerinde değerlendiren Ketboğa, şunları ifade etti:

“6 Şubat depremlerinden sonra bina hasarının en yoğun yaşandığı illerin başında Malatya ili gelmektedir. Malatya’da özellikle depremlerden sonra konut ihtiyacının artması, mevcut sağlam evlerin kira fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Malatya’da ortalama kira fiyatları 7-8 bin TL arasında olduğu görülmektedir. Yeni asgari ücretle beraber bu seviye 10 bin TL’nin de üzerine çıkabilir. Kişi hanede tek başına asgari ücretle çalışıyorsa, aldığı paranın yarısından fazlasını kiraya vermesi, geçimini sağlaması adına oldukça zor bir durumun oluşmasına neden olacaktır.”

“TÜRKİYE’DE BİR DIŞ TİCARET AÇIĞI VAR”

Teknoloji ağırlıklı ihracata önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Ketboğa,

“Ülkemizde uzun yıllardan beri var olan bir ödemeler bilançosu dengesizliği sorunu mevcut, bu sorun önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu. Ödemeler bilançosu dengesizliğinin çözülmesi ancak dış ticaret açığını kapatmakla mümkündür. Bunu sağlamanın en temel yolu ise teknoloji ağırlıklı ürünlerin ihracatına ağırlık verilmesidir. 2023 yılı ihracat verileri incelediğinde ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artması Ülkemizin ihracat potansiyelin oldukça altında görünmektedir. 6 Şubat depremlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve özellikle teknoloji üreten bağımsız bir Türkiye için hep beraber yılmadan ve azimle çalışarak ülkemizin 500 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşmasını sağlamak elzem bir ihtiyaçtır”

ifadelerini kullandı.