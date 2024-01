Çınar, pazarcı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi

Başkan Çınar, pazar tezgahlarını dolaşarak esnafların istek ve sorunlarını dinledi. Vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çınar, yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın, esnafımızın istek ve önerilerini dinliyoruz. Çalışmalarımız halkımızın ve esnafımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesi yönündedir.” dedi.

“ESNAFIMIZLA HER FIRSATTA BİR ARAYA GELİYORUZ”

Başkan Çınar, deprem sonrası başlatılan yatırımların yanı sıra esnaf ve mahalle ziyaretleriyle halkın taleplerini yerinde öğrenip çözüm üretmeye çalıştıklarını vurguladı. Esnafın fedakarlığını takdirle karşıladıklarını belirten Başkan Çınar, "Esnafımızla her fırsatta bir araya geliyoruz, düşüncelerine ve tecrübelerine başvuruyoruz.” şeklinde konuştu.

“YEGÂNE GÜÇ; BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLMAMIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizler tüm ekibimizle her an sahadayız. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük deprem felaketlerinden toplumun tüm kesimleri derinden etkilendi. Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek ve esnaflarımızın rahat ve temiz ortamlarda ticaretini sürdürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi bu zor zamanlarda ayakta tutan yegâne güç; birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmamızdır. Esnafımızla her fırsatta bir araya geliyoruz, düşüncelerine ve tecrübelerine başvuruyoruz. İlçemizin farklı bölgelerine kurulan pazar alanlarımızın temiz ve düzenli olması, esnaflarımızın rahat bir ortamda ürününü satması, vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla mutfak alışverişini yapması içinde tüm imkanlarımızı seferber ettik. Esnaflarımız toplumun nabzını en iyi şekilde tutan, sahaya hakim, vatandaşlarımızla iç içe, şehrimizin ekonomik yönden güçlenmesi için fedakarlıkta bulunan insanlardır. Yaşadığımız zor günlerde gerek konteyner çarşılardaki yerini alan gerekse de pazar alanlarında ticaretini sürdüren esnaflarımızın bu fedakârlığını milletimiz asla unutmayacaktır. Onların bu gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Esnafımızla her fırsatta bir araya geliyoruz, düşüncelerine ve tecrübelerine başvuruyoruz. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Esnafımızın da hemşerilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması, kurallara uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapmaları adına esnafımızla birlikte hareket ederek çözüm üretiyoruz. Rabbim bütün esnaflarımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar nasip etsin, hemşerilerimizin de mutfağı bereketli olsun inşallah. Pazar esnafımıza ve hemşerilerimize, muhabbetleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu

“PAZAR YERLERİMİZE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı, pazar yerlerine büyük önem verdiklerini ve esnaf hemşerileriyle birlikte hareket ederek çözüm ürettiklerini ifade etti. Temizlik ve kurallara uyum konusunda esnafın ve vatandaşların iş birliğine vurgu yapan Başkan Çınar, dua ve teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı