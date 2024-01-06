MEGSAŞ üretmeye devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ), Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası'nda üretim yaparak sağlıklı ekmek ve unlu mamuller sunmaya devam ediyor. Fabrikada üretilen ürünlerin her aşaması gıda mühendislerinin titiz kontrolü altında gerçekleşiyor. Bu sayede MEGSAŞ, vatandaşlara kaliteli, hijyenik ve lezzetli ürünler sunarak kaliteli hizmet vermeyi sürdürüyor.

“ÜRETTİĞİMİZ EKMEKLER GÜNLÜK OLARAK ÜRETİLMEKTE”

MEGSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Sarıcı, fabrikada gerçekleştirilen üretim aşamalarını paylaşarak, "Malatya'da ekmek ve unlu mamuller üretimi gerçekleştiren şirketimiz MEGSAŞ, Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası'nda faaliyet göstermektedir. Üretimimiz sabah 5'te başlayıp akşam 8'e kadar devam etmektedir, 3 vardiya halinde çalışmaktayız. Malatya'nın günlük ekmek ihtiyacını karşılamak adına taleplere göre üretim yapmaktayız. Ürettiğimiz ekmekler günlük olarak üretilmekte olup, ikinci güne kalmış bayat bir ekmek bulunmamaktadır" dedi.

“SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK HİÇBİR MADDE BULUNMAMAKTA”

Sarıcı, 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle birçok fırının faaliyet göstermediğini belirterek, "Bu durumda bizler, Malatya'nın günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Amacımız kar elde etmek değil, vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Ürettiğimiz ekmeklerde ve unlu mamullerde sağlığa zarar verebilecek hiçbir madde bulunmamaktadır. Gıda mühendislerimiz üretim aşamasını titizlikle kontrol etmektedir. Ürünlerimiz, laboratuvar bölümünde incelenmeden önce üretim aşamasından geçmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımız ürünlerimizi güvenle tüketebilirler. Ayrıca, MEGSAŞ olarak çölyak hastalarının ihtiyacını karşılamak adına haftada iki gün glütensiz ekmek üretimine de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN