Malatya'da art arda deprem!

Son dakika! Malatya’ da art arda iki deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç ve depremin yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldi? İşte ayrıntılar…

Malatya’nın Battalgazi ilçesi bugün ilki saat 15.07 geçe 3.0 ikincisi saat 15.10’da 4.0 olan depremlerle sarsıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15.07’de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde 3.0 olarak meydana geldiği açıklandı. 3 dakika arayla meydana gelen ikinci deprem ise yerin 8 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldiği AFAD tarafından açıklandı.

AFAD tarafından verilen bilgilere göre her iki depremin merkez üssü Battalgazi olarak açıklandı.