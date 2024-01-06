Malatya'da art arda deprem!

Son dakika! Malatya’ da art arda iki deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç ve depremin yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldi? İşte ayrıntılar…
Malatya’nın Battalgazi ilçesi bugün ilki saat 15.07 geçe 3.0 ikincisi saat 15.10’da 4.0 olan depremlerle sarsıldı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15.07’de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde 3.0 olarak meydana geldiği açıklandı. 3 dakika arayla meydana gelen ikinci deprem ise yerin 8 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldiği AFAD tarafından açıklandı.
AFAD tarafından verilen bilgilere göre her iki depremin merkez üssü Battalgazi olarak açıklandı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.