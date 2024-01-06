“Asrın felaketi” olarak tabir edilen ve 10 il birlikte Malatya’yı derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da birçok yapı ağır hasar alarak yıkılmıştı. Depremlerde ağır hasar alan ve Malatya merkezde bulunan Söğütlü Camii’de yıkım çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat depremlerinden büyük bir yara alan Söğütlü Camii’de yıkım çalışmaları geçtiğimiz pazar gününde başlatılmıştı. Hacı Yusuf Cami gibi Söğütlü Cami de Malatya’nın sembol yapılarından biriydi.

Depremlerin ardından neredeyse yıkılma derecesine gelen Hacı Yusuf Cami’nin restorasyon çalışmaları devam ederken, dışarıdan bakıldığında Hacı Yusuf Cami’ye oranla depremlerden daha az hasar aldığı düşünülen Söğütlü Cami’nin de yıkılmak yerine restore edilmesi bekleniyordu. Cami de gerçekleştirilen hasar tespitlerin sonucunda caminin ana taşıyıcılarında meydana gelen burkulmaların tamir edilemeyeceği belirtilmiş ve caminin yıkımına karar verilmişti.

Malatya’nın simge yapılarından biri olan Söğütlü Cami’nin yıkılması birçok vatandaşı hüzne boğdu.

“MALATYA TANINAMAYACAK HALE GELDİ”

Malatya’nın günden güne tanınamayacak hale geldiğini söyleyen Mustafa Gündoğdu isimli vatandaş, “Şehirde her gün bir yapı yıkılıyor. Artık Malatya tanınamayacak hale geldi. Sokaklar ve caddeler artık bize yabancı, her gün yürüdüğümüz yollar ve mahalleleri tanıyamıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İÇİMİZ BURKULUYOR”

Halime Gürbüz isimli vatandaş ise, “Şehrimizin bu hale gelmesi gerçekten bizleri çok üzüyor. Deprem nedeniyle büyük mağduriyetler ve çaresizler yaşadık ama şehrimizin şu son günlerdeki halini görünce gerçekten içimiz burkuluyor ve hüzünleniyoruz” dedi.

“RESTORE EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUK”

Söğütlü Caminin Malatya’nın en önemli sembollerinden biri olduğunu kaydeden Ali Çakmak isimli vatandaş, “Söğütlü Cami de en az Yeni Cami kadar Malatya’nın en önemli sembollerinden biriydi. Depremlerden bu yana 11 ay geçti ve yıkılmadı. Biz restore edileceğini düşünüyorduk ama bir anda yıkıldığını görünce gerçekten çok şaşırdık ve üzüldük. Umarım yerine en az eskisi kadasr güzel ve büyük bir cami yapılır” diye konuştu.