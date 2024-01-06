Hedef, Yazıhan’ı küçük bir Çukurova’ya çevirmek

Yazıhan’ı bir köy görüntüsünden ilçe görüntüsüne kavuşturmayı hedeflediklerini belirten AK Parti Yazıhan Belediye Başkan Aday Adayı İhsan Akın, Yazıhan’ı Yazıhanlılarla birlikte yöneteceklerini kaydetti. Akın, “Biz bu yola Yazıhan’ı küçük bir Çukurova’ya çevirmek için, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok farklı noktalarda Yazıhan’a hizmet etmek için çıktık” dedi.

Ziyarette bir konuşma yapan basın mensuplarının yeni yıllarını tebrik eden Akın, 2024 yılının herkese hayırlar getirmesini temenni etti.

“BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR”

Yazıhan belediye başkanlığı için aday adaylıklarını açıkladıktan sonra herkesten büyük bir teveccüh aldıklarını belirten Akın, “Biz bir yola çıkarken projelerle çıkıyoruz. Biz bu yola Yazıhan’ı küçük bir Çukurova’ya çevirmek için, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok farklı noktalarda Yazıhan’a hizmet etmek için çıktık. Hakkımızda hayırlısı dedik ve şu anda da büyük bir teveccüh var. Gerek kanaat önderleri, gerek sivil toplum kuruluşları gerekse Yazıhan halkı ve vatandaşları ile herkes bizlerin yanında. İnşallah bu teveccühü Yazıhan’a hizmet etmeye çevirebilmek için ortak akıl noktasında kapımızı herkese açarak Yazıhan’ı, Yazıhanlılarla yönetmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

“YAZIHAN İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Yazıhan için bedenlerini taşın altına koyacaklarını kaydeden Akın, “Gerek tarım platformundaki arkadaşlar gereke kadın girişimci grubumuz gerekse de önemli sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımız bizim aday olmamızı istediler. Özellikle Malatya ve bütün ilçelerimize geçmişte ne gibi katkılar sağladığımızı herkes biliyor. Bu anlamda Yazıhan’a da katkı sağlayacağımızı düşünerek birçok kişi bizlere destek oldu. Bu destek ve teveccühü bizde geri çevirmedik elimizi ve bedenimizi taşın altına koymak için Yazıhan için yola çıktık. Yazıhan’da geçmişte bir iki hizmet yapılmış ama biz Yazıhan’a çok güzel projelerle geliyoruz ve Yazıhan’ı Yazıhanlılarla ötekileştirmeden ayrıştırmadan yönetmeyi hedefliyoruz. Kapımız herkese açık olacak. Bunu Yazıhan’da da her gittiğimiz yerde anlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BİR DÜĞÜN SALONU DAHİ YOK”

Yazıhan’ı bir köy görüntüsünden ilçe görüntüsüne kavuşturmayı hedeflediklerini söyleyen Akın, “Yazıhanı ziyaret ettiğimizde Yazıhanlılar öncelikle ilçenin genel sorunlarının çözülmesini istiyorlar. Bireysel sorunlar değil ilçe sorunlarının çözülmesini talep ediyorlar. Yazıhan’da ‘Gençlik merkezinden tutun kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel aktivitelere yönelik bir yer yoktur küçükte olsa bir sanayisi yoktur diyorlar. Yazıhan’da bir düğün salonu dahi yok. Biz Yazıhan’ı köy görüntüsünden ilçe görüntüsüne getirebilmek için elimizi ve bedenimizi taşın altına koyduk ve bütün esnafları gezdim buradaki arkadaşlarımız ‘Yazıhan güzelleşirse zaten biz de beraber güzelleşiriz, biz de o hizmetlerden faydalanırız’ diyorlar. Tabi ki bizim tespitlerimiz ve projelerimiz var ama vatandaşların fikirleri ve yapılması gerekenleri de önemseyerek hep birlikte Yazıhan için çalışacağız” diye konuştu.

Yazıhanlıların faydalanabileceği projeler yapma amacında olduklarını belirten Akın, “Biz geçmişte yapılanlar eksiktir veya fazladır demiyoruz biz Yazıhanlıların eksiklerini giderebilmek adına daha çok ne yapabiliriz onun için yola çıktık. Tabi Yazıhan hizmet almış olabilir ama şu anki görüntüsüne baktığınız zaman burada yapılabilecek çok güzel hizmetler ve projeler var. Burada asıl amaç bireysel bazı grup ve odaklara değil tamamen Yazıhanlılara yönelik çalışıp Yazıhanlıların faydalanabileceği projeler yapmak” açıklamasında bulundu.