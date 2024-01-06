Erzurum yarın dikkat!

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Ocak 2024 Pazar günü planlanan 8 saatlik elektrik kesintisi, Canören Kök ve çevresindeki mahalleleri kapsayacak. Bakım onarım çalışmalarının gerçekleşeceği bu süre zarfında, elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde alternatif enerji kaynaklarına başvurulması öneriliyor. Kesintinin süresi ve etkileri hakkında daha fazla bilgi almak için yerel yetkililerle iletişime geçmek önemli olacak.

Erzurum'da 7 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şu şekildedir:

AZİZİYE İLÇESİ

Canören Kök

Karakale

Kapılı

Aşağıcanören TR-1

Yukarıcanören

Aşağıcanören TR-2

Kıraç

Vodafone Özel

Halilkaya

Fuat Aksakal Özel

Yukarı Akyazı

Aşağı Akyazı

Halilkaya Han

Çavdarlı

Susuz

Turkmag Madencilik Sanayi ve Tic.A.Ş

Türkmag Madencilik

Kızılkale

Elektrik kesintisi 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 09:00 ile 17:00 arasında sürecek. Bu süre içinde belirtilen bölgelerde elektrik olmayacak.

Demirdöven Mahallesinde de aynı gün saat 12:40 ile 17:00 arasında enerji kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden etkilenecek yerler ise Demirdöven Mahallesi TR-1, TR-2, TR-3, ve TR-4 bölgeleri.Bu kesintilerin, günlük yaşam, iş ve hizmetler üzerinde olası etkileri hakkında daha fazla bilgi almak için yerel yetkililere veya Aras Edaş'a başvurmanız önerilir. Elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerde alternatif enerji kaynaklarına başvurmanız da gerekebilir.