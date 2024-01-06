Erzurum yarın dikkat!

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Ocak 2024 Pazar günü planlanan 8 saatlik elektrik kesintisi, Canören Kök ve çevresindeki mahalleleri kapsayacak. Bakım onarım çalışmalarının gerçekleşeceği bu süre zarfında, elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde alternatif enerji kaynaklarına başvurulması öneriliyor. Kesintinin süresi ve etkileri hakkında daha fazla bilgi almak için yerel yetkililerle iletişime geçmek önemli olacak.
Erzurum'da 7 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şu şekildedir:
AZİZİYE İLÇESİ
Canören Kök
Karakale
Kapılı
Aşağıcanören TR-1
Yukarıcanören
Aşağıcanören TR-2
Kıraç
Vodafone Özel
Halilkaya
Fuat Aksakal Özel
Yukarı Akyazı
Aşağı Akyazı
Halilkaya Han
Çavdarlı
Susuz
Turkmag Madencilik Sanayi ve Tic.A.Ş
Türkmag Madencilik
Kızılkale
Elektrik kesintisi 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 09:00 ile 17:00 arasında sürecek. Bu süre içinde belirtilen bölgelerde elektrik olmayacak.
Demirdöven Mahallesinde de aynı gün saat 12:40 ile 17:00 arasında enerji kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden etkilenecek yerler ise Demirdöven Mahallesi TR-1, TR-2, TR-3, ve TR-4 bölgeleri.Bu kesintilerin, günlük yaşam, iş ve hizmetler üzerinde olası etkileri hakkında daha fazla bilgi almak için yerel yetkililere veya Aras Edaş'a başvurmanız önerilir. Elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerde alternatif enerji kaynaklarına başvurmanız da gerekebilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.