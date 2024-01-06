06 Oca 2024 - 14:03 - Gündem

Denizli'de 6-8 Ocak'ta Planlı Elektrik Kesintisi

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Denizli genelinde 6, 7, 8 Ocak tarihlerinde ADM EDAŞ tarafından belirli mahallelerde planlanan elektrik kesintisi duyuruldu. İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve detaylar: