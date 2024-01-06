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Denizli'de 6-8 Ocak'ta Planlı Elektrik Kesintisi

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Denizli genelinde 6, 7, 8 Ocak tarihlerinde ADM EDAŞ tarafından belirli mahallelerde planlanan elektrik kesintisi duyuruldu. İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve detaylar:
Denizli'de 6-8 Ocak'ta Planlı Elektrik Kesintisi mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Denizli genelinde 6, 7, 8 Ocak tarihlerinde ADM EDAŞ tarafından belirli mahallelerde planlanan elektrik kesintisi duyuruldu. İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve detaylar:

Acıpayam, Aşağı Mahalle (388. Sk. - 710. Sk.): 6 Ocak Cumartesi günü 12:00 - 16:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Çal, Yeşilyurt Mahalle (Çamlık Gç. Dürnük Cd. Okul Cd.): 6 Ocak Cumartesi günü 12:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Merkezefendi, Bozburun Mahalle (7060 Sk.): 7 Ocak Pazar günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Merkezefendi, Hacıeyüplü Mahalle (3075. Sk. - 3101. Sk.): 7 Ocak Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Pamukkale, Güzelköy Mahalle (346. Sk. - 348. Sk.): 7 Ocak Pazar günü 10:00 - 15:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Pamukkale, Sevindik Mahalle (Çeşitli Sokaklar): 7 Ocak Pazar günü 13:00 - 15:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Kale, Alanyurt Mahalle (Alanyurt Sk.): 8 Ocak Pazartesi günü 10:00 - 15:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Çal, Yeşilyurt Mahalle (Okul Cd. - Yeşilyurt Cd.): 8 Ocak Pazartesi günü 12:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Güney, Boğazçiftlik Mahalle (Boğazçiftlik Sk.): 8 Ocak Pazartesi günü 09:30 - 15:30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Vatandaşların, planlı kesinti süreleri içinde alternatif enerji kaynaklarına yönelmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemli. Elektrik kesintisi süresince mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması önerilmekte.

 

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06 Oca 2024 - 14:03 Denizli- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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