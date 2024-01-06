Tekirdağ'da 7 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Tekirdağ'da 7 Ocak 2024 Pazar günü planlanan elektrik kesintisi, belirli ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek. İşte güncel liste:
KAPAKLI İLÇESİ
Kesinti Süresi: 30 dakika
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Karaağaç
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 08:30
Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00
SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Karadeniz
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00
Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 17:00
ERGENE İLÇESİ
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Velimeşe Osb
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00
Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 15:00
MALKARA İLÇESİ
Kesinti Süresi: 9 saat
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Marmaracıkosb
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00
Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 18:00
MALKARA İLÇESİ
Kesinti Süresi: 8 saat 30 dakika
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Alaybey
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:30
Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 18:00
KAPAKLI İLÇESİ
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Mimar Sinan
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:30
Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 11:30
KAPAKLI İLÇESİ
Kesinti Süresi: 15 dakika
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Karaağaç
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 23:30
Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 23:45
Bu kesinti programları, Tekirdağ genelinde yaşamı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlar, kesinti süresince alternatif enerji kaynaklarına başvurabilirler. Ayrıca, kesinti sebepleri ve etkilenen bölgelerle ilgili daha fazla bilgi için yerel elektrik dağıtım şirketi olan TREDAŞ'ın güncel bilgilendirmelerini takip edebilirler.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.