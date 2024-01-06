Tekirdağ'da 7 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Tekirdağ'da 7 Ocak 2024 Pazar günü planlanan elektrik kesintisi, belirli ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek. İşte güncel liste:

KAPAKLI İLÇESİ

Kesinti Süresi: 30 dakika

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Karaağaç

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 08:30

Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Karadeniz

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 17:00

ERGENE İLÇESİ

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Velimeşe Osb

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 15:00

MALKARA İLÇESİ

Kesinti Süresi: 9 saat

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Marmaracıkosb

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 18:00

MALKARA İLÇESİ

Kesinti Süresi: 8 saat 30 dakika

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Alaybey

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:30

Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 18:00

KAPAKLI İLÇESİ

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Mimar Sinan

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:30

Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 11:30

KAPAKLI İLÇESİ

Kesinti Süresi: 15 dakika

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Karaağaç

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 23:30

Kesinti Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 23:45

Bu kesinti programları, Tekirdağ genelinde yaşamı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlar, kesinti süresince alternatif enerji kaynaklarına başvurabilirler. Ayrıca, kesinti sebepleri ve etkilenen bölgelerle ilgili daha fazla bilgi için yerel elektrik dağıtım şirketi olan TREDAŞ'ın güncel bilgilendirmelerini takip edebilirler.