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Malatyalı sanatçı Kenan Işık'ın tedavisi evde sürüyor

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Ünlü sanatçı Kenan Işık, yaklaşık 10 yıl önce, 21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında girdiği saunada yaşadığı rahatsızlık sonucu komaya girmiş ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. Şimdi, evinde devam eden tedavi sürecine dair güncel bilgiler paylaşıldı.
Malatyalı sanatçı Kenan Işık'ın tedavisi evde sürüyor mask
Malatyalı sanatçı Kenan Işık'ın tedavisi evde sürüyor
Malatyalı sanatçı Kenan Işık'ın tedavisi evde sürüyor
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Kenan Işık, spor sonrası saunada fenalaşarak kafasını yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Bu durum, sanatçının bilincini kaybetmesine neden olmuş ve uzun bir süre komada kalmıştı.

UZUN SÜRELİ TEDAVİ

Sanatçının hayati tehlikesi bulunan durumu, 10 yıldan fazla bir süredir devam eden tedavisiyle izleniyor. Yapılan açıklamalara göre, Kenan Işık'ın sağlığındaki gelişmeler ve tedavi süreci evde sürdürülüyor.

SAĞLIK DURUMU

76 yaşındaki Kenan Işık'ın sağlık durumu, zaman zaman sevenlerini endişelendirse de, son bilgilere göre stabil bir seyir gösteriyor. Tedavisinin evde devam ettiği ve sanatçının hayati fonksiyonlarının normale döndüğü belirtiliyor.

SANAT KARİYERİ

Kenan Işık, tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan zengin bir sanat kariyerine sahiptir. Tiyatro, dizi, film ve haber sunuculuğu gibi birçok alanda başarılı performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur.

SEVENLERİNDEN BEKLENTİ

Sanatçının sevenleri, Kenan Işık'ın sağlığına kavuşmasını ve bir an önce günlük yaşamına dönmesini dört gözle bekliyor. Uzun yıllardır ekranlarda görememenin özlemini çeken sevenler, ünlü sanatçının eski sağlığına kavuşması için umutlarını koruyor.

Halen tekerlekli sandalye ya da yatağında tedavi gören Kenan Işık, sevenleri tarafından özlenmeye devam ediyor.

 

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06 Oca 2024 - 13:51 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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