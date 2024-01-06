Öyle bir tatbikat yapılacak ki düşman korkacak dost sevinecek

Donanma Komutanlığı Hareket Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, tatbikata katılacak unsurlar ve hedeflenen amaçlar hakkında bilgiler verdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenecek olan Denizkurdu Tatbikatı, 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek. Donanma Komutanlığı Hareket Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, tatbikata katılacak unsurlar ve hedeflenen amaçlar hakkında bilgiler verdi.
TATBİKAT DETAYLARI
Tarih: 7-16 Ocak
Bölge: Karadeniz ve Doğu Akdeniz
Katılımcı Unsurlar:
100 su üstü gemisi
7 denizaltı
34 uçak
22 helikopter
22 insansız hava aracı
Toplamda yaklaşık 17 bin personel
HEDEFLER
Muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirmek
Kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları arasında müşterek çalışabilirlik unsurlarını denemek
Su üstü atışları, hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları ve güdümlü mermi atışları icra etmek
Donanma Komutanlığı Hareket Başkanı Türkkan, tatbikatın Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar programı dahilinde gerçekleştirileceğini ve 17 bin personelin katılımının planlandığını ifade etti. Tatbikat süresince harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah atışları, deniz ulaştırması için iş birliği ve rehberlik faaliyetleri ile çeşitli etkinliklerin planlandığını belirtti.
HEDEFLER VE BEKLENTİLER
Tatbikatın ana hedeflerinden biri, katılımcı unsurların muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini artırmak olarak belirlendi. Ayrıca, farklı kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla müşterek çalışabilirlik unsurlarının da deneneceği vurgulandı.
Denizkurdu Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü ve kararlılığını yansıtarak, mavi vatan başta olmak üzere ülkenin her köşesinde görev başında olduğunu ve gerektiğinde vatan savunması için hazır olduğunu bir kez daha göstermeyi amaçlıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.