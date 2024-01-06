Tunceli ve Bingöl’e elektrik kesintisi uyarısı geldi

Tunceli ve Bingöl il genelinde 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi, belirli ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek. İşte kesintiden etkilenecek alanlar ve detayları:

MAZGİRT İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi, 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi, 17:00

Etkilenecek Mahalle: Yeni Mahalle

ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi, 11:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi, 14:00

Etkilenecek Mahalle ve Köyler: Cihangir Köyü, Akçayunt Köyü Akçayunt Mevkii, DedeBeyli Köyü, Güneybaşı Köyü, Gedikler Köyü Ergenler Mezra, Gedikler Köyü Yukarıdemirbük Mezra, Gedikler Köyü Varlıkonak Mezra, Alakuş Köyü, Gedikler Köyü Aşağıdemirbük Köyü, Cebe Köyü, Gedikler Köyü Alçılı Mezra, Gülbahçe Köyü, Erkalkan Köyü, Arpaderen Köyü, Doğanalan Köyü, Yünbüken Köyü.

Elektrik kesintisi, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanmış olup, belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilecek. Bu kesinti süreleri içerisinde mağduriyet yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması önemli.

ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLDİRİMİ: BİNGÖL'DE 7 OCAK 2024 PAZAR GÜNÜ ETKİLENECEK ALANLAR

Bingöl il genelinde planlanan elektrik kesintisi, 7 Ocak 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Kesinti, belirli ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek. İşte kesintiden etkilenecek alanlar ve detayları:

KİĞI İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar, 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar, 16:00

Etkilenecek Mahalle ve Köyler: Topağaçlar Köyü, Duranlar Köyü, Döşlüce Mahallesi, Merkez Mahallesi, Doğankaya Köyü, Eskikavak Köyü, Yeldeğirmeni Köyü, Akbınek Köyü, Kamişgölü Köyü, Gökçeli Köyü, Bağlarpınarı Köyü, Afet Konutları Mahallesi, Güngörsün Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Karacubuk Köyü, Demiroluk Mahallesi, Darköprü Köyü Taşbaşı Mezra, Arıca Mahallesi, Ayvadüzü Köyü, Sevkar Köyü, Kozlu Köyü, Erler Köyü, Boyalı Köyü, Erbaşlar Köyü, Doluçay Köyü, Sarıdibek Köyü, Altınevler Köyü, Çamlica Köyü, Kabaçalı Köyü, Elmaağaç Köyü, Çatma Köyü, Dolutekne Köyü, Sütlüce Köyü, Aktaş Köyü, Çevreli Köyü, Mercan Köyü, Kaynakdüzü Köyü, Elmadağaç Köyü

MERKEZ İLÇESİ İLK KESİNTİ

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar, 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar, 12:00

Etkilenecek Mahalle ve Köyler: Hoşkar Mahallesi, Çimenli Mahallesi, Çiçekdere Köyü Kuşluca Mezra, Çiçekdere Köyü, Alibir Köyü, Topalan Köyü, Çiçekdere Köyü Eskiköy Mezra, Kartal Köyü Merkez Mevkii, Balıklıçay Köyü Ünlüce Mezra, Balıklıçay Köyü Merkez Mevkii, Yeşilova Mahallesi, Büyükbaşköy Mahallesi, Sarıgümüş Mahallesi, Sütgölü Köyü Merkez Mevkii, Sütgölü Köyü Şeref Mevkii, Kuşkondu Köyü, Güngören Köyü, Arıcalar Köyü Kork Mevkii, Arıcalar Köyü Merkez Mevkii, Uzunsavat Köyü Merkez Mevkii, Kurudere Köyü, Akbudak Mahallesi, Sudüğünü Köyü Cami Mevkii, Sudüğünü Köyü Elmaçayır Mezra, Sudüğünü Köyü Esenler Mezra, Sudüğünü Köyü Ortaokul Mevkii, Aşağıakpınar Köyü Eski Köy Mevkii, Sudüğünü Köyü Haroçayırı Mezra, Oğuldere Köyü, Tepebaşı Köyü, Kurtuluş Köyü, Küçükbaşköy Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Arıcalar Köyü Türkan Mevkii, Yaygınçayır Köyü Merkez Mevkii, Yazgülü Köyü, Uğurova Köyü Yeni Yerleşim Mevkii, Yaygınçayır Köyü Üsküdar Mevkii

İKİNCİ KESİNTİ

Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar, 13:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar, 15:00

Etkilenecek Mahalle ve Köyler: Güveçli Köyü

Elektrik kesintileri, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanmış olup, belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilecek. Kesinti süreleri içerisinde mağduriyet yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması önemli.