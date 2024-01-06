Efsane arma Malatyaspor Aklınıza gelen ilk isim kim?

1966 yılında kurulan ve birçok başarısı ile bulunduğu liglerde her daim rakiplerinin korkulu rüyası olan Malatyaspor 7’den 70’e takıma gönül veren taraftarların vazgeçmediği tek efsanesi. Malatyaspor armasını görünce aklınıza ilk hangi futbolcu geliyor?

ARMA SEVDASI DEVAM EDİYOR

1966 yılında kurulan Malatyaspor’un renkleri sarı kırmızı olsa da 1980-1981 sezonuna kadar siyah forma ile müsabakalara çıkıyordu. 1980-1981 sezonu ile birlikte arma rengi olan sarı kırmızılı formalar ile karşılaşmalara çıkan efsane takım, 1983-1984 yılında 2’nci Lig’de namağlup şampiyon olup 1’inci Lig’e yükseldi. Birçok başarıya imza atan sarı kırmızlı renklere sahip Malatyaspor’un armasını gördüğünüzde aklınıza birçok futbolcu gelebiliyor. 1966 yılında başlayan serüven ile birlikte efsaneleşen takım haline gelen Malatyaspor, şu an Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele etse de hâlâ eski günlerindeki efsaneliğini koruyor. Taraftarların gönlünde apayrı bir tahta sahip olan efsane takımın kadrolarında birçok ünlü futbolcu da yer aldı. Hemen hemen birçok Malatyalı ünlü isimin, siyasinin ve taraftarın evinde veya çalışma ofisinde efsane takımın ya forması ya da arması bulunuyor.

SİZİN AKLINIZA GELEN İLK İSİM KİM?

Namağlup şampiyonluk ile birlikte UEFA Kupası gibi birçok başarıya imza atan efsane takımda akıllara ilk gelen isim efsane başkan Nurettin Soykan olsa da, futbolcu kimliğinde taraftarların aklında farklı oyuncular da yer alıyor. 6 Mayıs 2009’da vefat eden efsane başkan Nurettin Soykan ile birlikte üstün başarılara imza atan sarı kırmızılı takımda gündeme bomba gibi düşen transferler de oldu. Hemen hemen her dönem adından söz ettiren sarı kırmızılı takımda; Recep Solmaz, Hayati Palancı, Oktay Çevik, Levent Numanoğlu, Feyzullah Küçük, Ünal Karaman, Serginho, Buschmann, Carlos, Eder, Mapeza, Fazlı Ulusoy, Aziz Yiğit, Sinan Alkış ve Mustafa Taşar gibi birçok futbol efsanesi yer aldı. Malatya İnönü Stadyumu’nda oldukça heyecanlı karşılaşmalara çıkan futbolcular o dönemlerde adeta taraftarın gönlünde taht kurarken, akıllarda kalan birçok futbolcu oldu. Özellikle Sehingo, Eder ve Carlos transferleri ile adeta gündemi sarsan efsane takımın formasını terleten futbolcular; şehirle bütünleşebiliyor, taraftarlarla ilginç diyaloglarda bulunabiliyordu. Futbolun kenti olarak hafızalarda yer edinen Malatya’yı Avrupa arenasında da temsil eden Malatyaspor, eski günlerine yeniden dönmek için Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadelesine devam ediyor. Yücel İldiz, Ziya Doğan, Hikmet Karaman, İsmail Kartal, Mehmet Özdilek, Aykut Kocaman, Feyyaz Uçar, Ümit Kayıhan, Yılmaz Vural, Hamza Hamzaoğlu gibi isimlerde efsane takımda görev alan bazı teknik adamlardandı.