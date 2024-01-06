06 Oca 2024 - 12:32 - Ekonomi

Elazığ'a elektrik kesintisi uyarısı

Elazığ il genelinde 07 Ocak 2024 Pazar günü planlanan Fırat Elektrik kesintisi, çeşitli ilçeleri etkileyecek. Sabah saatlerinde başlayacak kesinti, akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte Elazığ'da etkilenecek ilçeler ve detayları...