Elazığ'a elektrik kesintisi uyarısı

Elazığ il genelinde 07 Ocak 2024 Pazar günü planlanan Fırat Elektrik kesintisi, çeşitli ilçeleri etkileyecek. Sabah saatlerinde başlayacak kesinti, akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte Elazığ'da etkilenecek ilçeler ve detayları:
ELAZIĞ MERKEZ
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024, 10:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 07 Ocak 2024, 13:00
Etkilenecek Mahalleler: Sanayi OSB, Yüzbaşı, Konak, Kıraç, Yeşilyurt, Paşalar, Sanayi.
ELAZIĞ MERKEZ
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024, 10:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 07 Ocak 2024, 13:00
Etkilenecek Mahalleler: Merkez, Hürriyet, Zafer, Cumhuriyet, Yeni Bağlar, Merkez, Karşıbağ, Harabekayış.
ELAZIĞ MERKEZ
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024, 10:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 07 Ocak 2024, 13:00
Etkilenecek Mahalleler: Yeşılkuşak, Kültür, Gümüş Kavak, Fatih, Merkez, Hürriyet, Zafer, Cumhuriyet, Yeni Bağlar.
KOVANCILAR
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024, 10:30
Kesinti Bitiş Zamanı: 07 Ocak 2024, 12:30
Etkilenecek Köyler: Avlağı, Mustafaköy, Topağaç, Çaybağı, Salkımlı, Uzunova, Osmanağa, Çatakbaşı, Çatakbaşı Gölbası, Çaybağı Altınkum.
KOVANCILAR
Kesinti Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024, 10:30
Kesinti Bitiş Zamanı: 07 Ocak 2024, 12:30
Etkilenecek Köyler: Kacar, Vali Fahribey, Çatakbaşı Mirmehmet, Uyandık Kuşaklı, Uyandık, Uyandık Mutlucan, Soğanlı Topraklı
Fırat Elektrik kesintisi, altyapı çalışmaları ve işletme bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi süresince mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.