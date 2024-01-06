Diyarbakır pazar günü dikkat etkilenecek ilçe ve mahalleler belli oldu

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Şirinevler, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, İstasyon, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli, Kamışlı, Sazlı, Ambar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı İncili bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeni, Fatih, Sevindik bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Yenice, Gökçepelit, Akbaşak, Güneydere, Aktaş, Koçören, Deveboynu bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Yeşilsırt, Biçer bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani bağlı ilçesine Çardaklı, Okurköy, Sergen, Gürbüz, Süslü, Vezir bölgelerine

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro bağlı ilçesine Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday, Uzunargıt bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Diclekent, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Fabrika, Üçkuyu, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Fırat, Mezopotamya, Peyas, Şeyh Şamil, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Doğanköy, Coşkun,, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Şerifoğulları, Bozyer, Karpuztepe bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Güllük, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Tuzla, Aygün, Uzunova, Hamzalı bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kıpçak, Çıralı, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Karpuzlu, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Karaorman, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayahan, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Yayık, Yüksek, Taşpınar, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Çiğil, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Alıncak, Akbaş, Kocalar, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Alıncak, Akbaş, Kocalar bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine Tavşantepe, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Avcısuyu, Tişo, Geyiktepe, Alangör, Petek, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Fabrika, Dokuzçeltik bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”