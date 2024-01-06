7 Ocak 2024 Pazar günü Sivas’ta elektrik kesintisi yaşanacak

7 Ocak 2024 Pazar günü Sivas elektrik kesintisi yaşayacak. Planlanan elektrik kesintilerinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerde açıklandı. Sivas il genelinde 7 Ocak 2024 Pazar günü planlanan elektrik kesintileri, çeşitli ilçeler ve mahallelerde gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:
GÜRÜN İLÇESİ
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenecek Bölgeler: Sivas, Gürün, Kurultay Mahallesi
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 17:00
ALTINYAYLA İLÇESİ
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenecek Bölgeler: Sivas, Altınyayla, Kurtlukaya Köyü, Boğazdere Köyü, Yeşilyurt Köyü, Başören Köyü, Akkuzulu Mezrası, Paşaköy, Gaziosman Paşa Mahallesi, Ulaş Tigem Ağıl-9, Ulaş Tigem Tr-2, Nimsan Kireç Taş Ocağı, Boğazdere Köy Slm Dt-Tr, Erdal Şahin Tr, Botaş Gsm Turkcell, Yeşilyurt Botaş, Deliilyas Telekom, Yeşilyurt Gsm Vodafone, Necmettin Akbulut Slm, Yalçın Doğan Tr, Deliilyas Mevki Tarımsal Slm Belediye, Özmersan Mermer Tr.
Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 17:00
ŞARKIŞLA İLÇESİ
Kesinti Süresi: 5 saat 30 dakika
Etkilenecek Bölgeler: Sivas, Şarkışla, İlyashacı Köyü
Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 09:30
Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 15:00
MERKEZ İLÇE
Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenecek Bölgeler: Sivas, Merkez, Uzuntepe Köyü, Belediye Taş Ocağı Tr, Özel Tr Abonelikleri
Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 12:00
Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 16:00
HAFİK İLÇESİ
Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenecek Bölgeler: Sivas, Hafik, Durulmuş, Emre, Sofular, Eymir, Karlı, Bayıraltı, Gökdin, Yeni Sofular, Eski Sofular, Emre, Durulmuş, Düğer Ve Mezraları, Çukurbelen, Üzeyirdüzyayla.
Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 12:00
Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 16:00
MERKEZ İLÇE (İKİNCİ KESİNTİ)
Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenecek Bölgeler: Sivas, Uzuntepe, İnceağa, Bingöl, Ulukapı, İnceyol, Eskiboğazkesen, Yeniboğazkesen, Sivritepe, Akçamescit, Akpınar, Celalli, Bakımlı, Göcük, Acıpınar, Akkoç, Beşpınar, Güneli, Örencik, Karayün, Tahtıkement, Yavu, Ağılkaya, Hacıali, Saklı, Acıdere, Emirhan, Kızılcakışla, İlkindi, Arpayazı, Eğribucak.
Başlama Zamanı: 07 Ocak 2024 Pazar 12:00
Bitiş Saati: 07 Ocak 2024 Pazar 16:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.