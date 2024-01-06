Malatya’da dikkatsizlik kaza getirdi

Malatya’da dikkatsizlik sonucu yaşanan 4 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerdeki kazalarda özellikle sürücülerin dikkatsizlikleri ön plana çıktı. Farkındalık oluşturmak için kamuoyu ile paylaşıldı.
Malatya’da geçtiğimiz aylarda değişik bölgelerde yaşanan 4 ayrı trafik kazasının görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturma adına kamuoyu ile paylaşıldı. “Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi” notuyla paylaşılan kaza görüntülerinde özellikle motosiklet sürücülerinin kavşaklardaki dikkatsizlikleri sonucu kazalara neden olduğu görülüyor. Diğer iki kazada ise sürücülerin basit hatalar yüzünden yaşadığı kazalar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.