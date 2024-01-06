Ek süre mi verilecek? Orta hasarlı yapılar için kafalar karışık

Orta hasar olarak kabul gören yapıların güçlendirme çalışmaları için bağlı bulundukları belediyelere başvuru tarihinde son gün 29 Aralık 2023 iken bu tarihten ve güçlendirme takvimi ile alakalı bilgi sahibi olmayan birçok vatandaş bulunuyor.

GÜÇLENDİRME TAKVİMİ UZATILACAK MI?

Öyle ki 29 Aralık 2023 tarihine kadar orta hasarlı yapıların güçlendirilmesi adına müracaat etmeyen birçok hane sahibi bulunmakta. Birçoğunun tarihten haberdar dahi olmadığı güçlendirme takvimi son bulurken akıllarda bir soru; ‘süreç uzatılacak mı?’

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrasında Malatya’da büyük bir yıkım gerçekleşmiş ve bu yıkımlar hâlâ devam ediyor. Yapılan hasar tespit sonuçlarına göre, yapılan itirazlar ve verilen hasar tespit sonuçlarına göre; orta hasar olarak kabul gören yapıların güçlendirme çalışmaları için bağlı bulundukları belediyelere başvuru tarihinde son gün 29 Aralık 2023 iken, güçlendirme takvimi ile alakalı bilgi sahibi olmayan birçok vatandaş bulunuyor. Başvuru tarihine kadar müracaat edemeyen vatandaşlar, orta hasar olarak tespiti yapılan yapı stoklarının başvuru yapmadıkları için ağır hasarlı olarak kabul edilmesi ve yıkılmasını istemezken, güçlendirme takviminde başvuru tarihinin uzatılması yönünde talepte bulunuyor.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Peki, başvuru tarihine yeniden bir ek süre verilecek mi? Ağır hasarlı ve acil yıkılacak yapıların yıkımlarında neredeyse sona gelinirken güçlendirme başvurusu olmayan yapıların ağır hasara dönüşmesi ile yeniden bir yıkım sürecinin başlayacağı ön görülüyor. Bir yandan şehir merkezinin inşası ile ilgili çalışmalar devam ederken, bir yandan da deprem konutlarındaki yapım ve ilk etap teslim çalışmaları da ivedilikle devam ediyor. Orta hasar olarak tespiti yapılan yapı stoklarına güçlendirme çalışması yapılabilmesi için başvuru sürecinin son bulduğu 29 Aralık 2023 tarihi geride kalırken, bu sürece ek süre verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

HİBE VE DESTEK YETERLİ Mİ?

Aynı belirsizlik yerinde dönüşümde de devam ediyor. 750 artı 750 bin TL ile yeni bir inşanın mümkün olmayacağı birçok müteahhit tarafından aktarılırken, yerinde dönüşüm anlamında Malatya’da belirsizlik devam ediyor. Yerinde dönüşüm için müteahhitler ile anlaşabilme ve uzlaşabilme yoluna girmeye çalışan vatandaşlar verilen 750+750 destek ile müteahhitlerin yerinde dönüşüme yanaşmadıklarını ifade ediyorlar. Desteğin yeterli olmayacağını belirten vatandaşlar, yerinde dönüşüm yerine kentsel dönüşüm yapılmasının mantıklı olduğunu ileri sürüyor.