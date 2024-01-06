O ilde deprem bekleniyor, 5 uzman hemfikir

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hakkâri’de 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiği konusunda 4 bilim insanının uzlaştığını bildirerek, kentsel dönüşüme öncelik verilmesi konusunda uyardı. Geçtiğimiz günlerde Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de tek seferde kırıldığı takdirde 7.2 büyüklüğüne kadar deprem üreteceğini açıkladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,

“Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkâri’de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar”

açıklamasında bulundu. Bu konuda hemfikir olan bilim insanlarının isimlerini de paylaştı.

“HAKKÂRİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİ ALMALI”

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Hakkâri’nin kentsel dönüşüm önceliği alması gerektiğini açıklayarak,

“Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkâri’de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar: Yer fizikçi Prof. Dr. Övgün Ercan ile Yerbilimciler; Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Doğan Perincek. Hakkâri kentsel dönüşüm önceliği almalı”

açıklamalarında bulundu.

“BİNLERCE YILDIR ÇALIŞMAMIŞ BİR FAY BİZE DENK GELEBİLİR”

Geçtiğimiz günlerde Hakkâri’de meydana gelen depremler sonrasında uzmanlar o bölge üzerinde yoğunlaşıp araştırma yaptılar. Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli uzun yıllardır Hakkâri bölgesinde büyük bir depremin yaşanmadığını bildirerek, tek seferde kırıldığı takdirde 7.2 büyüklüğüne kadar deprem üreteceğini açıkladı.

Deprem Bilimci Serkan İçelli de 4 bilim adamı ile aynı fikirdeydi ve binaların sağlam olmasına dikkat çekerek,

“Binlerce yıldır çalışmamış bir fay, bize denk gelebilir. O yüzden binalarımızın güçlü olması lazım. Özellikle hep söylüyorum şu bina kapılarının dışa açılır şekilde yapılması lazım. Birçok insan kaçarken binaların koridorlarında can verdi. En azından kaçabilecek fırsatımız olsun”

dedi.