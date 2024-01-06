Maraş ve Kayseri’nin dikkatine! Kritik uyarı verildi

AKEDAŞ tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ile 16.30 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Söğütlü, Çıtlık mahallelerine,

Bugün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Kumarlı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi ve Yeni Sanayi Sitesi’nin Bir Kısmına,

Yarın 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Genç Osman Mahallesi, Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde Bulunan Özel Trafolu Müşterilerin bir kısmı, Gemciler Metal ve KSÜ Karacasu Kampüsü,

Yarın 10.00 ile 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Karacasu Kırım, Erkenez, Karacasu Karaziyaret Mahalleleri bir kısmı,

Yarın 10.00 ile 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Karacasu Kırım, Erkenez, Karacasu Karaziyaret Mahalleleri bir kısmı,

Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Göksun İlçesine bağlı Değirmendere, Fındıklıkoyak mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek”

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik enerjisi verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis, Şeker mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyecek”