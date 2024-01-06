6 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

6 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“MURAT ECZANESİ - BATTALGAZİ
BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI, ZAFER MAHALLESİ, VALİ KONAĞI CADDESİ ÜZERİ
24 SAAT AÇIK
YAĞMUR ECZANESİ - YEŞİLYURT
BEYDAĞI DEVLET (ESKİ ÇOCUK HASTANESİ) YANI
24 SAAT AÇIK
SEVİNÇ ECZANESİ - YEŞİLYURT
KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ YANI, SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
GÖZTEPE ECZANESİ – BATTALGAZİ
GÖZTEPE MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, NO:25\B
24 SAAT AÇIK”
MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.