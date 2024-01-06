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6 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 6 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘6 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
6 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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6 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“MURAT ECZANESİ - BATTALGAZİ

BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI, ZAFER MAHALLESİ, VALİ KONAĞI CADDESİ ÜZERİ

24 SAAT AÇIK

YAĞMUR ECZANESİ - YEŞİLYURT

BEYDAĞI DEVLET (ESKİ ÇOCUK HASTANESİ) YANI

24 SAAT AÇIK

SEVİNÇ ECZANESİ - YEŞİLYURT

KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ YANI, SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

GÖZTEPE ECZANESİ – BATTALGAZİ

GÖZTEPE MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, NO:25\B

24 SAAT AÇIK”

MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK”

 
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06 Oca 2024 - 10:25 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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