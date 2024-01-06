Malatyalılar yarın dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karapınar, Aydınlar, Görgü, Kuyulu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik, Dilek, Samanköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Örmeli, Aktarla, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak, Bakımlı, Çığırlı, Şiro Taraksu, Uzunhüseyin mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Örmeli, Aktarla, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak, Bakımlı, Çığırlı, Şiro Taraksu, Uzunhüseyin mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy, Yaka, Dilek mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Eğin, Yağmurlu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan, Morhamam, Yamaç, Doydum, Meşeli, Aşağısülmenli mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.