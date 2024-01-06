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Malatya’da termometreler düşüyor

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif, yer yer batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edildi.
Malatya’da termometreler düşüyor mask
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu 7 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 7 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 4 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 5 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 8 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 7 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 7 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 7 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 6 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 7 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 6 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 6 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 6 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 7 derece”

 
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06 Oca 2024 - 10:09 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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