Malatya’da termometreler düşüyor

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu 7 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 7 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 4 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 5 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 8 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 7 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 7 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 7 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 6 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 7 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 6 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 6 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 6 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 7 derece”