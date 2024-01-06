TBMM’deki partilerin kaç üyesi var?

TBMM’de bulunan siyasi partilerin kaç tane üyesi var? En çok üyesi olan parti hangisi? Partilerin üye sayısına göre sıralaması nasıl?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) siyasi partilerin üye sayılarını hiç merak ettiniz mi? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, TBMM’de olan siyasi partilerin üye sayıları sırasıyla şöyle:

AK Parti’nin 11 milyon 41 bin 464 üyesi bulunuyor. Bu sayı ile AK Parti ilk sırada yer alıyor.

CHP’nin 1 milyon 428 bin 800 üyesi bulunuyor ve bu sayı ile 2’nci sırada yer alıyor.

İYİ Parti’nin 508 bin 578 üyesi bulunuyor ve 3’üncü sırda yer alıyor.

MHP’nin 486 bin 896 üyesi bulunuyor ve 4’üncü sırada yer alıyor.

YRP’nin 365 bin 767 üyesi bulunuyor ve 5’inci sırada yer alıyor.

DP’nin 342 bin 256 üyesi bulunuyor ve 6’ncı sırada yer alıyor.

7’nci sırada yer alan SP’nin 243 bin 312 üyesi bulunuyor.

8’inci sırada yer alan DEVA Partisi’nin 146 bin 820 üyesi bulunuyor.

9’uncu sırada yer alan TİP’in 43 bin 206 üyesi bulunuyor.

10’uncu sırada yer alan DSP’nin 25 bin 570 üyesi bulunuyor.

11’inci sırada yer alan HÜDA-PAR’ın 13 bin 741 üyesi bulunuyor.

12’nci sırada yer alan DEM Parti’nin 10 bin 353 üyesi bulunuyor.

13’üncü sırada yer alan DBP’nin 7 bin 2 üyesi bulunuyor.

14’üncü sırada yer alan EMEP’in 5 bin 165 üyesi bulunuyor.